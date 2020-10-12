Тихановська - про розгін маршу пенсіонерів: Режим переступив чергову межу

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська гостро прокоментувала дії силовиків під час розгону сьогоднішнього маршу пенсіонерів у Мінську.

Як передає Укрінформ, відповідну заяву Тихановська розмістила в Телеграмі.

«Коли ми їздили на мітинги по містах Білорусі, я зверталася до бабусь, що стоять у перших рядах. Я говорила їм, що пенсія, якою їх шантажує режим, виплачується не особисто президентом. Це гроші, які вони чесно заробили. І зараз цю пенсію оплачують їхні діти й онуки. Минуло два місяці - і я захоплена тим, як активно пенсіонери підтримують протестувальників і висловлюють свою позицію», - написала Тихановська.

Вона зазначила, що сьогодні режим переступив чергову межу: силовики застосували проти пенсіонерів петарди і сльозогінний газ.

«Це акт насильства проти тих, кого роками вважали найлояльнішим електоратом. Тепер очевидно: режим готовий захищати лише себе. Але ми, білоруси, ладні захищати свій народ, тому повинні довести справу до кінця - і домогтися нових виборів», - наголосила лідерка опозиції.

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Як повідомлялося, 12 жовтня в Мінську й деяких інших містах Білорусі проходять марші пенсіонерів проти режиму.

Під час недільних акцій протесту в різних містах Білорусі, за даними МВС країни, затримано 713 осіб.

У Білорусі вже два місяці не вщухають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Невдовзі після виборів Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів. Загалом, за даними опозиції, було затримано більше 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі q вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Пул Первой