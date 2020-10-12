На протесті пенсіонерів у Мінську силовики застосували газ і петарди

У понеділок під час другого антиурядового «Маршу пенсіонерів» білоруські силовики застосували проти його учасників сльозогінний газ і петарди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.

Сьогодні пенсіонери о 15.00 знову зібралися на площі Незалежності біля Червоного костьолу, а потім рушили по проспекту. Скандуючи "Це наше місто", "Йди!", "Віримо, можемо, переможемо", "Лукашенко в автозак!", "Сам ти щур!", "Спортсмени молодці!" та інші гасла, вони рушили головним проспектом столиці. Водії вітали їх сигналами.

Протестувальникиі дійшли до площі Якуба Коласа - кінцевої точки маршу. Біля пам'ятника Коласу учасники маршу залишили квіти і плакати.

Станцію метро "Площа Якуба Коласа" зачинили. Проспект перекрили, люди не знали, як дістатися додому. Учасники акції рушили далі по проспекту.

Незабаром до учасників маршу під'їхали силовики на автобусах. Пенсіонери накинулися на них з криками "Фашисти!".

Силовики застосували проти пенсіонерів петарди і сльозогінний газ. До місця події виїхала машина швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що 12 жовтня в Мінську та низці інших міст Білорусі проходять марші пенсіонерів проти уряду країни. Силовики затримують учасників акції і журналістів. Про точну кількість затриманих не повідомляється.

У Білорусі вже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, декілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Під час недільних акцій протесту в різних містах країни, за даними МВС Білорусі, було затримано 713 осіб.

Фото: Радіо Свобода