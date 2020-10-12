Росія дає Білорусі перші $500 мільйонів кредиту

Рада Євразійського фонду стабілізації та розвитку (ЄФСР), який підконтрольний РФ, схвалила надання Республіці Білорусь кредиту на 500 млн дол. США з власних коштів на термін до 10 років.

Як передає Укрінформ, про це у понеділок повідомляється на сайті Мінфіну РФ.

Рішення було прийнято в п'ятницю, 9 жовтня.

Як зазначається, додаткові кошти необхідні Білорусі для фінансування прогнозованого дефіциту консолідованого бюджету. Останнє дозволить, зокрема, запобігти зниженню валових міжнародних резервів нижче цільового рівня Національного банку країни.

«Обмеження, пов'язані з пандемією, негативно позначаються на економічній активності Республіки Білорусь, створюють серйозні ризики: кредит дасть змогу уряду країни забезпечити якісну медичну допомогу, збалансувати бюджетну політику і забезпечити стабільність банківського сектора», - прокоментував міністр фінансів Антон Сілуанов.

Окрім коштів Фонду, Республіка Білорусь отримає кредит на 1 млрд дол. США від Росії. Його буде надано двома траншами: перші 500 млн дол. США - у 2020 році і другі 500 млн дол. США - в 2021 році.

За кредитом передбачено пільговий період - до 5 років. Кошти надаються під плаваючу відсоткову ставку, що визначається як середня прибутковість доларових єврооблігацій РФ на термін 7 років.

Раніше президент РФ Путін за підсумками зустрічі з Лукашенком у Сочі 14 вересня пообіцяв, що Росія виділить Білорусі кредит на 1,5 млрд доларів.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін.

Нагадаємо, що в грудні 2013 року уряд Миколи Азарова отримав кредит на 3 млрд дол. У рамках домовленостей між президентом РФ Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Всього Росія планувала видати Україні 15 млрд доларів кредиту, проте в Україні сталася Революція Гідності.

У грудні 2013 року довірена особа The Law Debenture Trust Corporation p.l.с., яке представляє інтереси РФ як власника випуску євробондів України на 3 млрд дол., за дорученням Мінфіну Росії звернулася з даним позовом проти України в інтересах Російської Федерації.

Україна виступає проти вимог Росії виплачувати борг, посилаючись, в тому числі на те, що Росія чинила на Україну незаконний тиск.

13 грудня 2019 року Високий суд Англії та Уельсу відклав розгляд справи на невизначений термін.