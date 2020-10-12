Тихановська: Ми не віримо в діалог під дулом автомата

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що режим Олександра Лукашенка продовжує спілкуватися з власними громадянами лише мовою насильства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє її пресслужба.

«Ми не віримо в діалог під дулом автомата. Раніше режим торгувався політв'язнями як заручниками з ЄС, щоб отримати бажане. Тепер вони торгуються з власним народом, і це говорить тільки про одне: нам вдалося змусити їх слухати нас. І це значить, що ми повинні взяти на себе відповідальність і довести до кінця наш план: зупинити насильство, звільнити політв'язнів і провести нові вибори», - сказала Тихановська.

Вона також додала, що чинна влада продовжує спілкуватися з власними громадянами лише мовою насильства.

«Минулі вихідні засвідчили, що режим продовжує спілкуватися з білоруським народом тільки мовою насильства. Ми все це бачимо, і я знаю, на такі дії важко не реагувати. Я розумію, що кожен має право на самозахист. Кожен має право захищати себе, свою сім'ю, свій двір і свою Білорусь від беззаконня і насильства. Пам'ятайте, що ми не винні в цьому насильстві, ми його ніколи не провокували - і в цьому наша сила», - зазначила Тихановська.

Раніше МВС Білорусі нарахувало 713 затриманих і 25 протестів у неділю.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі вже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10, 1%. Тихановська була змушена виїхати до Литви.

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Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.