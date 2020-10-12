У Меркель прокоментували «круглий стіл» Лукашенка з опозицією у СІЗО

Зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка з ув’язненими опозиціонерами у місцях їх утримання не може вважатися справжнім діалогом.

Про це заявив офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт 12 жовтня на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сам по собі той факт, що зустріч Лукашенка з окремими ув’язненими опозиціонерами відбулася у тюрмі, свідчить, що не йдеться жодним чином про відкритий і рівноправний діалог», - сказав Зайберт.

Але, додав він, захопливим є те, що це ще більше заохотило людей у Білорусі: сотні тисяч білорусів вийшли минулої неділі на вулиці на марш гордості. Зайберт нагадав, що мирні протести тривають 10-й тиждень і стільки ж триває брутальне насильство силовиків.

«Пан Лукашенко мусить урешті визнати ознаки часу і вступити в діалог на рівних з представниками білоруського народу», - сказав Зайберт, додавши, що це залишається головною вимогою Берліна.

Іншими вимогами уряду ФРН, зазначив його представник, є те, щоб режим Лукашенка негайно припинив насильство та звільнив політичних в’язнів.

Раніше глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що буде пропонувати своїм колегам по ЄС, які зустрічаються 12 жовтня у Люксембурзі, внести Лукашенка в перелік підсанкційних осіб.

Як повідомлялося, 10 жовтня стало відомо про зустріч Олександра Лукашенка з групою політв'язнів у СІЗО КДБ. Повідомлялося, що вона тривала 4,5 години, але зміст розмови залишається невідомим. Державні ЗМІ лише натякнули, що мова йде про майбутні зміни Конституції.

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у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.