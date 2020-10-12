Рада ЄС сказала, коли санкції поширять на Лукашенка

Рада міністрів ЄС із закордонних справ, засідання якої відбувається сьогодні у Люксембурзі, ухвалила резолюцію щодо ситуації у Білорусі, де висловила готовність включити до санкційного списку Олександра Лукашенка, якщо ситуація в країні не покращиться.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена 12 жовтня на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС рішуче засудила насильство, що було застосовано владою Білорусі проти учасників мирного протесту, і закликала до звільнення всіх свавільно затриманих персон, включаючи політичних в’язнів. Рада ЄС нагадує про обмежувальні заходи, які були запроваджені проти 40 осіб, що несуть відповідальність за фальсифіковані президентські вибори та насильство під час придушення мирних протестів, та наголошує на готовності ЄС вжити подальші обмежувальні дії проти установ та високопоставлених осіб, включаючи Олександра Лукашенка, якщо ситуація не покращиться», - йдеться у документі.

У висновках Рада ЄС підтвердила, що президентські вибори від 9 серпня у Білорусі не були ані вільними, ані справедливими, і що Лукашенко не має жодної демократичної легітимності. Рада ЄС підтвердила повну підтримку суверенітету та незалежності Білорусі, і наголосила на демократичному праві народу Білорусі обрати власного Президента шляхом нових, вільних та справедливих виборів, без зовнішнього втручання.

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Як йдеться у документі, ЄС понизить рівень двосторонньої співпраці з центральною владою Білорусі, і одночасно збільшить підтримку для народу та громадянського суспільства країни, та відповідно переорієнтує фінансову допомогу в рамках двосторонніх відносин. ЄС надасть негайну фінансову допомогу жертвам насильства, організаціям громадянського суспільства та незалежним медіа.

У резолюції також наголошується, що ЄС готовий суттєво посилити рівень політичної співпраці, секторальне співробітництво та фінансову допомогу для Білорусі, якщо її влада поважатиме принципи демократії, верховенства права та права людини, що матиме прояв у припиненні репресій і насильства, у сприянні серйозному, змістовному та інклюзивному політичному процесу, що матиме результатом проведення вільних та справедливих виборів за спостереження ОБСЄ/БДІПЛ та за поваги до прав людини.

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ЄС закликав владу Білорусі долучитися до інклюзивного політичного діалогу та бути готовою підтримати мирну демократичну передачу влади з використанням різних інструментів, включаючи всеохоплюючий план економічної підтримки для демократичної Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Олександр Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін в ході закритої від суспільства інавгурації.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі та запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Радіо Свобода