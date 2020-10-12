Тихановська: У Білорусі - новий етап насильства над народом

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська назвала останні події у країні новим етапом насильства над білоруським народом.

Як повідомляє Укрінформ, про це Тіхановском написала в Телеграмі.

«Я не сплю, як і всі білоруси зараз. Сотні затриманих, масові побиття, кров - це єдина відповідь, на яку вони здатні», - констатувала Тихановська.

За її словами, за два місяці білоруси заплатили за свою свободу дуже страшну ціну.

«Але нас - більше, і ми доб'ємося свого. Ви самі знаєте, що робити», - зазначила лідерка опозиції.

Як повідомлялося, в ході акцій протесту 11 жовтня в Білорусі затримано майже 600 осіб, серед них - десятки журналістів.

До Мінська стягнута військова і спеціальна техніка. В тому числі помічені бронемашини з кулеметами. Були закриті 4 станції метро в центрі міста, після початку маршу - ще дві. Виникли проблеми з інтернетом.

У Білорусі не вщухають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі та запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Пул Первой