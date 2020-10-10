Тихановська сказала, чому Лукашенко заговорив про Конституційну реформу

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська прокоментувала телефонну розмову з чоловіком Сергієм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на телеграм-каналі пресслужби Тихановської.

«Сьогоднішні події - це результат нашого з вами тиску. Цією зустріччю Лукашенко визнав існування політв'язнів, яких раніше називав злочинцями. І якщо він хотів показати готовність до діалогу, то повинен звільнити політв'язнів негайно», - заявила Тихановська. За словами лідера опозиції, Лукашенко говорить про конституційну реформу, але «тільки щоб послабити наш протест».

Як повідомляв Укрінформ, напередодні відбулася телефонна розмова Світлани з її ув'язненим чотири місяці тому чоловіком Сергієм. Пресслужба Тихановської, як і очікувалося, надала деталі їхньої розмови: говорили про дітей і умови тримання Сергія. Він сказав, що стежить за всіма новинами.

Сергій Тихановський планував брати участь в президентських виборах у Республіці Білорусь 9 серпня, однак не зміг зареєструватися кандидатом, оскільки у відведені для цього терміни перебував у СІЗО. Замість нього документи про реєстрацію своєї ініціативної групи подала його дружина Світлана, яку ЦВК Білорусі визнала кандидатом у президенти. Щодо Сергія Тихановського 16 червня було порушено кримінальну справу про перешкоджання проведенню виборів.

14 серпня ЦВК оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати. Світлана Тихановська була змушена виїхати до Литви.