Російські пранкери видали себе за Тихановську на онлайн-засіданні в Данії

Російські пранкери "Вован" та "Лексус" заявили, що це вони видавали себе за лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську на онлайн-переговорах у парламенті Данії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Під час відеоконференції 6 жовтня данські парламентарії обговорювали політичну ситуацію в Білорусі та те, як Данія може підтримати білоруський народ.

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На початку засідання так звані представники Тихановської повідомили парламентаріїв про проблеми з камерою на комп'ютері, тому депутати чули лише голос людини, яка видавала себе за Світлану Тихановську.

Пізніше, коли представники комітету зв'язалися з колегами Тихановської, вони сказали, що вона не брала участь у цій зустрічі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, декілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.