Варшава відкликала двох працівників з ООН через розмову пранкерів з Дудою

МЗС Польщі відкликало двох своїх працівників з Постійного представництва Польщі при ООН у зв’язку з розмовою президента Польщі Анджея Дуди з російським пранкером Вованом.

Про це йдеться в заяві польського дипломатичного відомства.

“У зв’язку з телефонною провокацією осіб, які вдавали генерального секретаря ООН, спрямованою проти президента Польщі Анджея Дуди, МЗС у рамках своїх компетенцій здійснило кроки щодо з’ясування справи. В їх результаті щодо двох працівників Постійного представництва РП при ООН зроблено службові висновки: їх негайно було відкликано”, - йдеться в повідомленні.

Iнтернет-портал tvn24.pl, посилаючись на два незалежні джерела, повідомив, як діяли російські пранкери. Спочатку у канцелярії президента РП отримали телефонний дзвінок від нібито асистента генсека ООН з проханням про телефонну розмову, в якій Антоніу Гутерреш мав привітати Дуду з переобранням на президентську посаду. Представник канцелярії президента попросив ще додатково вислати електронного листа з таким проханням. Отриманий лист не походив з офіційного домену, який використовується в ООН, а з домену protonmail. Відтак, у канцелярії президента двічі попросили Постійне представництво Польщі при ООН підтвердити справжність контакту від генсека ООН й отримали позитивну відповідь. Відтак, після цього секретаріат президента ще раз обговорив можливість розмови президента Дуди з нібито генсеком ООН.

Як повідомлялося, 13 липня пранкер Вован зателефонував президенту Дуді, та представився генеральним секретарем ООН Гутеррешем. Серед іншого у розмові обговорювалися й питання про Україну.

У телефонній розмові, яка тривала понад 11 хвилин, пранкер Вован, який представився генсеком ООН, спочатку привітав Дуду з перемогою у виборах, а пізніше запитав про стан з пандемією коронавірусу у Польщі. Отримавши запевнення, що у Польщі ситуація з пандемією COVID-19 перебуває під контролем, пранкер почав запитувати Дуду про Україну.

Спочатку пранкер ствердив, що ситуація в Україні стосовно пандемії коронавірусу є поганою, з чим Дуда загалом погодився. Згодом пранкер запитав, що може бути "головним джерелом коронавірусу в Польщі"? На це президент Дуда відповів, що складно однозначно відповісти на це питання, додаючи: "Це може бути Україна, оскільки в Польщі є багато українців".

Пранкер також запитав, чи не хоче Дуда забрати українські території, зокрема Львів, і що "є багато людей, які можуть це підтримати". На це президент Польщі різко відповів: "Ні, бо це Україна!".

"Про це в Польщі немає жодної дискусії. Зараз це частина України і все.. Це не є предметом політичних дискусій у Польщі, ми про це не говоримо. У Польщі немає політичних сил, які висловлюють такі пропозиції", - підкреслив Дуда.

Президент РП наголосив, що у Польщі нині дуже хороші відносини з Україною, Варшава підтримує Київ. На питання, як він ставиться до президента України Володимира Зеленського, Дуда відповів, що позитивно.

За інформацією глави МВС Польщі, зараз цією справою займаються польські спецслужби.

Коментуючи оприлюднення розмови з російським пранкером, Дуда написав у Twitter, що на якомусь етапі він почав щось підозрювати. Він жартома зауважив, що хоч голос пранкера був доволі подібним до голосу генсека ООН Гутерреша, але той аж так добре не вимовляє слово "Зубровка" (польська горілка – ред.).

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович підкреслив, що розмова російського пранкера із Дудою була “дезінформаційною дією Росії”, яка мала на меті погіршити відносини Польщі з Україною. Він додав, що ці дії не досягли успіху і “не наразили Польщу на будь-які непорозуміння з жодною країною".

Раніше російські пранкери, які можуть діяти у співпраці із спецслужбами Росії, неодноразово розігрували різних іноземних лідерів. Зокрема, торік вони подзвонили президенту Франції Еммануелю Макрону нібито від імені президента України Володимира Зеленського, а в 2016 році - президенту України Петру Порошенку від імені президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.