Російські пранкери поговорили з Дудою про Україну

Російські пранкери Вован і Лексус (Володимир Кузнецов та Олексій Столяров) провели телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, представляючись генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, у ході якої поставили багато запитань про Україну.

У канцелярії президента Польщі підтвердили автентичність розмови, яку пранкери розмістили в мережі Youtube, підкреслюючи, що цим питанням займаються польські спецслужби, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Запис аутентичний, співрозмовники перевірялися постійним представництвом Польщі при Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку. Цією справою займаються спецслужби”,- повідомив РАР директор пресслужби канцелярії президента Польщі Марцін Кенджина.

У телефонній розмові, яка тривала понад 11 хвилин, пранкер Вован, який представився генсеком ООН, спочатку привітав Дуду з перемогою у виборах, а пізніше запитав про стан з пандемією коронавірусу у Польщі. Отримавши запевнення, що у Польщі ситуація з пандемією COVID-19 перебуває під контролем, пранкер почав запитувати Дуду про Україну.

Спочатку пранкер ствердив, що ситуація в Україні стосовно пандемії коронавірусом є поганою, з чим Дуда загалом погодився. Згодом пранкер запитав, що може бути "головним джерелом коронавірусу в Польщі"? На це президент Дуда відповів, що складно однозначно відповісти на це питання, додаючи: "Це може бути Україна, оскільки в Польщі є багато українців".

У розмові пранкер зазначив, що в Польщі "ведеться боротьба з радянськими пам’ятниками", на що Дуда відповів, що це - неправда.

Після цього пранкер підкреслив, що Дуда має суперечку з Путіним стосовно періоду Другої світової війни, наголошуючи, що Росія зробила великий внесок в перемогу у цій війні. Дуда на це відповів, що він про це знає, але "Росія також окуповувала Польщу після завершення війни".

Згодом пранкер знову перевів тему розмови на Україну, задаючи питання, чи не хоче Дуда забрати українські території, зокрема Львів, і що "є багато людей, які можуть це підтримати". На це президент Польщі різко відповів: "Ні, бо це Україна!".

"Про це в Польщі немає жодної дискусії. Зараз це частина України і все.. Це не є предметом політичних дискусій у Польщі, ми про це не говоримо. У Польщі немає політичних сил, які висловлюють такі пропозиції", - підкреслив Дуда.

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Президент РП наголосив, що у Польщі нині дуже хороші відносини з Україною, Варшава підтримує Київ. На питання, як він ставиться до президента України Володимира Зеленського, Дуда відповів, що позитивно.

Раніше російські пранкери, які можуть діяти у співпраці із спецслужбами Росії, неодноразово розігрували різних іноземних лідерів. Зокрема, торік вони подзвонили президенту Франції Еммануелю Макрону нібито від імені президента України Зеленського, а в 2016 році - президенту України Петру Порошенку від імені президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.