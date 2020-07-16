Розмова Дуди з російським пранкером: у Польщі знайшли винного

У проведенні розмови президента Польщі Анджея Дуди з російським пранкером Вованом (Володимир Кузнецов), який представився генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, винен працівник постійного представництва Польщі при ООН.

Про це заявив у Сеймі в середу глава МВС й адміністрації Польщі Маріуш Камінський, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Будуть наслідки щодо конкретної особи, яка не впоралася",- заявив Камінський.

Він додав, що йдеться про працівника Постійного представництва Польщі при ООН, який за запитом канцелярії президента хибно провів перевірку абонента, з яким розмовляв польський лідер.

На закиди депутатів польської опозиції у тому, що завдяки цій розмові з пранкером президент і Польща стали "посміховиськом", міністр відповів, що польські спецслужби не контролюють переговорів президента, цим займається канцелярія глави держави.

Автентичність розмови підтвердили у канцелярії президента Польщі, наголосивши, що цим питанням зараз займаються польські спецслужби.

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Коментуючи оприлюднення розмови з російським пранкером, Дуда написав у Twitter, що на якомусь етапі він почав підозрювати, що щось не те. Він жартома зауважив, що хоч голос пранкера був доволі подібним до голосу генсека ООН Гутерреша, але він аж так добре не вимовляє слово "Зубровка" (польська горілка – ред.).

Як повідомлялося, 13 липня пранкер Вован провів розмову з президентом Дудою, ставлячи також і питання про Україну.

У телефонній розмові, яка тривала понад 11 хвилин, пранкер Вован, який представився генсеком ООН, спочатку привітав Дуду з перемогою у виборах, а пізніше запитав про стан з пандемією коронавірусу у Польщі. Отримавши запевнення, що у Польщі ситуація з пандемією COVID-19 перебуває під контролем, пранкер почав запитувати Дуду про Україну.

Спочатку пранкер заявив, що ситуація в Україні стосовно пандемії коронавірусом є поганою, з чим Дуда загалом погодився. Згодом пранкер запитав, що може бути "головним джерелом коронавірусу в Польщі"? На це президент Дуда відповів, що складно однозначно відповісти на це питання, додаючи: "Це може бути Україна, оскільки в Польщі є багато українців".

Пранкер також запитав, чи не хоче Дуда забрати українські території, зокрема Львів, і що "є багато людей, які можуть це підтримати". На це президент Польщі різко відповів: "Ні, бо це Україна!".

"Про це в Польщі немає жодної дискусії. Зараз це частина України і все.. Це не є предметом політичних дискусій у Польщі, ми про це не говоримо. У Польщі немає політичних сил, які висловлюють такі пропозиції", - підкреслив Дуда.

Президент РП наголосив, що у Польщі нині дуже хороші відносини з Україною, Варшава підтримує Київ. На питання, як він ставиться до президента України Володимира Зеленського, Дуда відповів, що позитивно.

Раніше російські пранкери, які можуть діяти у співпраці із спецслужбами Росії, неодноразово розігрували різних іноземних лідерів. Зокрема, торік вони подзвонили президенту Франції Еммануелю Макрону нібито від імені президента України Зеленського, а в 2016 році - президенту України Петру Порошенку від імені президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.