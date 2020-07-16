Служби безпеки Польщі перевіряють дзвінок російських пранкерів Анджею Дуді

Польські безпекові служби розслідують дзвінок пранкерів новообраному президенту Польщі Анджею Дуді.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на польські медіа.

Як повідомив Польській пресагенції (PAP) голова пресслужби Офісу президента Польщі Марцін Кедрина, запит додзвонювача – нібито генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша – підтвердила Польська місія в Організації Об’єднаних Націй. Наразі співробітники безпекових служб з’ясовують, як пранкерам вдалося організувати дзвінок.

Офіс президента Польщі підтвердив, що розмова, яку оприлюднили пранкери, справжня.

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Напередодні пранкери, відомі в мережі як «Вован і Лексус», зв’язалися з Дудою під особою генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріша. Співрозмовник привітав Дуду з перемогою на виборах президента Польщі, а також поставив йому низку питань, зокрема щодо його ставлення до ЛГБТ-спільноти, суперечок щодо історії Другої світової війни з Росією та пандемії коронавірусу.

У телефонній розмові, яка тривала понад 11 хвилин, пранкер Вован, який представився генсеком ООН, спочатку привітав Дуду з перемогою у виборах, а пізніше запитав про стан з пандемією коронавірусу у Польщі. Отримавши запевнення, що у Польщі ситуація з пандемією COVID-19 перебуває під контролем, пранкер почав запитувати Дуду про Україну.

Раніше російські пранкери, які можуть діяти у співпраці зі спецслужбами Росії, неодноразово розігрували різних іноземних лідерів. Зокрема, торік вони подзвонили президенту Франції Еммануелю Макрону нібито від імені президента України Зеленського, а у 2016 році — президенту України Петру Порошенку від імені президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.