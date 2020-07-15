Коронавірус у Польщі: за добу - 264 випадки, шестеро померлих

За минулу добу у Польщі виявлено 264 нові випадки інфікування коронавірусом, 6 осіб померли.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

Зазначається, що загальна кількість інфікованих у Польщі зросла до 38 721, а тих, хто вилікувався, - до 28 492. Померло 1594 інфікованих.

У лікарнях країни перебуває 1575 пацієнтів з коронавірусом, 87 698 людей зараз на домашньому карантині, 9 684 особи - під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено понад 1,8 млн тестів на коронавірус, зокрема за останню добу - понад 25 тисяч.

Як повідомлялося, з 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.