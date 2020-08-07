Пранкери намагалися зірвати суд у справі про атаки на Твіттер-акаунти знаменитостей

В американському штаті Флорида пранкери намагалися зірвати онлайн-засідання суду у справі щодо 17-річного Грема Кларка, якого підозрюють у зламі понад сотні Твіттер-акаунтів знаменитостей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

Як зазначається, під час відеоконференції у Зумі, для якої не встановили пароль, пранкери приєдналися до засідання, представившись журналістами, і стали вмикати музику та порнографічні відеозаписи. Через це довелося зробити перерву у засіданні. Але й після його поновлення пранкери продовжили заважати слуханням.

Попри все суддя завершив засідання. Він вирішив не зменшувати розмір застави для Кларка, яка становить 750 тисяч доларів.

Суддя також заявив, що наступного разу слід створити пароль для відеоконференції.

Як повідомлялося, в останній день липня правоохоронці штату Флорида затримали трьох молодиків віком 17, 19 і 22 роки, яких підозрюють в одному з найрезонансніших зламів соцмереж. Зокрема, 15 липня з понад сотні Твіттер-акаунтів відомих осіб, як-от Барака Обами, Ілона Маска і Каньє Веста, було розіслано прохання про переведення біткоїнів - у такий спосіб хакери встигли викрасти понад 100 тисяч доларів.

17-річного Грема Кларка називають лідером злочинного угруповання, яке зламало акаунти. Його судитимуть за 30 обвинуваченнями як дорослого - це дозволяють закони штату Флорида.