До атак на Twitter Байдена та Маска причетний підліток, його затримали - CNN

Поліція США арештувала у місті Тампа (Флорида) підлітка, підозрюваного у причетності до хакерської афери у Twitter, коли були зламані акаунти відомих людей, зокрема Джо Байдена, Білла Гейтса та Ілона Маска.

Про це повідомляє CNN, передає кореспондент Укрінформу.

"Ці злочини були вчинені з використанням імен відомих людей та знаменитостей, але не вони були головними жертвами. Метою було витягування грошей у звичайних американців з усієї країни", - заявив прокурор Флориди Ендрю Воррен.

Як зазначається, справу веде прокуратура штату - закони Флориди надають правоохоронцям більше повноважень у справах проти неповнолітніх, аніж федеральне законодавство. Водночас офіс прокурора взаємодіє з ФБР та міністерством юстиції США.

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Як повідомлялося, у липні стало відомо про хакерський злам мережі Twitter, унаслідок чого на сторінках відомих людей (у тому числі Байдена, Гейтса та Маска) стали з'являтися заклики про пожертви у криптовалюті. Зломники пропонували відправляти на певні рахунки по 1000 доларів, за що потім обіцяли повернути удвічі більше.