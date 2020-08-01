До атак на Twitter Байдена та Маска причетний підліток, його затримали - CNN
Про це повідомляє CNN, передає кореспондент Укрінформу.
"Ці злочини були вчинені з використанням імен відомих людей та знаменитостей, але не вони були головними жертвами. Метою було витягування грошей у звичайних американців з усієї країни", - заявив прокурор Флориди Ендрю Воррен.
Як зазначається, справу веде прокуратура штату - закони Флориди надають правоохоронцям більше повноважень у справах проти неповнолітніх, аніж федеральне законодавство. Водночас офіс прокурора взаємодіє з ФБР та міністерством юстиції США.
Як повідомлялося, у липні стало відомо про хакерський злам мережі Twitter, унаслідок чого на сторінках відомих людей (у тому числі Байдена, Гейтса та Маска) стали з'являтися заклики про пожертви у криптовалюті. Зломники пропонували відправляти на певні рахунки по 1000 доларів, за що потім обіцяли повернути удвічі більше.