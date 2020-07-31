Перед зламом сторінок знаменитостей хакери атакували телефони працівників Twitter

Хакери, які два тижні тому здійснили злом 130 акаунтів відомих людей і компаній в Twitter, до атаки надсилали на телефони співробітників соцмережі Twitter фішингові повідомлення.

Про це компанія повідомила у власному блозі.

«Напередодні хакерської атаки від 15 липня цього року, телефони невеликої кількості наших співробітників зазнали атаки фішинговими повідомленнями», - йдеться у блозі.

У Twitter додали, що хакери таким чином змогли отримати доступ до внутрішніх мереж через заволодіння даними цих конкретних співробітників.

Зазначається, що попри те, що жоден з цих співробітників не мав доступу до інструментів із управління акаунтами користувачів, хакери все одно використали їхні дані для проникнення до внутрішніх мереж заради отримання інформації про внутрішні процеси соцмережі.

У компанії наголошують, що саме ця інформація й дозволила хакерам здійснити напади на співробітників, які мали доступ до інструментів із управління акаунтами й згодом використали їх у власних зловмисних цілях.

Як відомо, фішинг це вид шахрайства, метою якого є виманювання у довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних. Шахраї використовують усілякі виверти, які найчастіше змушують користувачів самостійно розкрити конфіденційні дані — наприклад, посилаючи електронні листи із пропозиціями підтвердити реєстрацію облікового запису, що містять посилання на вебсайт в Інтернеті, зовнішній вигляд якого повністю копіює дизайн відомих ресурсів

Як повідомлялося, 15 липня на сторінках декількох американських корпорацій і відомих людей в Twitter з’явилися тексти приблизно однакового змісту. У них шахраї закликали користувачів переказувати кошти у криптовалюті на вказаний в повідомленнях рахунок. В обмін вони пропонували повернути суму в подвійному розмірі.

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Так, серед 130 зламаних виявилися акаунти глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска, засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса, керівника компанії Amazon і найбагатшої у світі людини Джеффа Безоса, голови інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а також колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який, як очікується, буде кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах.

Хакери також отримали доступ до особистих повідомлень 36 з них.

Федеральне бюро розслідувань США почало розслідування атаки хакерів на Twitter-акаунти американських знаменитостей.