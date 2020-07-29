Хакери ФСБ атакували представництво Президента України в Криму

Підконтрольні ФСБ РФ хакери намагалися отримати інформацію про діяльність представництва Президента України в Криму.

Як повідомили у представництві Президента, українським спецслужбам вдалося знешкодити кібератаку.

"В рамках міжвідомчої співпраці та координації представництвом президента України в Автономній Республіці Крим і Головним управлінням СБ України в АР Крим знешкодили і усунули цілеспрямовану кібератаку на представництво, організовану хакерських угруповань, підконтрольним ФСБ РФ. Кібератака була спрямована на отримання інформації про діяльність представництва», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спільно з Головним управлінням Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим буде продовжувати міжвідомче співробітництво та координацію.