Пранкери розіграли принца Гаррі голосом Грети Тунберг

Російські пранкери двічі розмовляли телефоном з принцом Гаррі від імені екоактивістки Грети Тунберг.

Про це повідомляє The Sun.

«Принц Гаррі відкрито говорив про своє невдоволення через так званий Megxit (відмову Гаррі і його дружини Меган від статусів члена королівської сім'ї - ред.) у розмові з пранкерами, які вдають із себе активістку Грету Тунберг», - йдеться у повідомленні.

Розмови відбулися в новорічну ніч і 22 січня, проте відомо про них стало тільки зараз.

Один з дзвінків був записаний і опублікований пранкерами Вованом і Лексусом (Володимир Кузнецов та Олексій Столяров) на YouTube і Facebook в понеділок увечері з мультиплікаційним фільмом про Гаррі і Грету.

Під час телефонних бесід принц Гаррі розповів, зокрема, як йому і його дружині, актрисі Меган Маркл, живеться після відмови від статусу членів королівської сім'ї.

«Це рішення, звичайно, було нелегким, але це було правильне рішення для нашої сім'ї, правильне рішення захистити мого сина», - зазначив Гаррі.

На запитання про скандал, пов'язаний з дружбою його дядька принца Ендрю з педофілом-мільярдером Джеффрі Епштейном, Гаррі наголосив, що йому майже нічого сказати з цього приводу, і що вони з дружиною не мають ніякого відношення до ситуації.

Крім того, принц обговорив з лже-Гретою президента США Дональда Трампа з його ставленням до екології. На думку Гаррі, Трамп захоче зустрітися з Гретою, щоб підвищити свої рейтинги, проте він не обговорюватиме з нею зміну клімату, тому що дівчинка перехитрить американського лідера.

Як повідомлялося, шведська кліматична активістка і співініціатор екологічного руху Fridays for Future Грета Тунберг на світовому економічному форумі в Давосі звинуватила світових лідерів у недостатніх зусиллях з захисту клімату.