Принц Гаррі та Меган Маркл востаннє виконали "королівський" обов’язок

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відвідали службу у Вестмінстерському абатстві з нагоди дня Співдружності націй, що стало останньою публічною появою пари як членів королівської родини.

Про це повідомляє Newsweek.

«Захід, який відбувся у понеділок (9 березня — ред.) у Вестмінстерському абатстві, став гідним завершенням виконання королівських обов’язків для герцога та герцогині Сассекських, під час участі в якому вони приєдналися до найближчих членів родини, включаючи королеву Єлизавету ІІ, принца Чарльза та Каміллу, герцогиню Корнуольську, принца Вільяма та Кейт Міддлтон», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що принц Гаррі і його дружина Меган складуть з себе обов'язки, пов'язані з приналежністю до королівської сім'ї Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 березня 2020 року.

Також Гаррі та Меган працюють над новою некомерційною організацією, яка відкриється наприкінці цього року.

Як повідомляв Укрінформ, у січні принц Гаррі і його дружина герцогиня Меган оголосили, що складуть з себе обов'язки, пов'язані з приналежністю до королівської сім'ї Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з весни 2020 року й переїдуть до Канади. Також було оголошено про відмову подружжя від титулів і бюджетного фінансування, яке отримують члени британської королівської родини.

Пізніше Єлизавета II заборонила Гаррі та Меган використовувати бренд Sussex Royal, що змусило пару замислитися над власним ребрендингом.

Фото: twitter.com/RoyalFamily