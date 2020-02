Єлизавета II заборонила Гаррі та Меган використовувати бренд Sussex Royal — ЗМІ

Королева Великої Британії Єлизавета II вважає, що принц Гаррі та його дружина Меган Маркл мають припинити використання марки Sussex Royal після того як вони відмовилися від статусу членів королівської родини.

Про це повідомляє DailyMail.

"Герцог і герцогиня Сассекські повинні припинити використовувати бренд Sussex Royal після того як вони склали королівські обов’язки”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, принц Гаррі з дружиною Меган Маркл витратили десятки тисяч фунтів стерлінгів на їхній оновлений веб-сайт Sussex Royal та хотіли зареєструвати бренд Sussex Royal як світовий бренд для цілого ряду предметів і видів діяльності, включаючи одяг, канцелярські товари, книги і навчальні матеріали. Також подружжя зробило кілька кроків для заснування нових благодійних організацій - Sussex Royal та The Foundation of Dukess and Duchess of Sussex.

Однак, на думку британської королеви, їм доведеться узятися за “ребрендінг”, адже вони вже не виконують королівські обов’язки.

За даними газети, герцог і герцогиня Сассекські погодилися з рішенням Єлизавети ІІ.

Як повідомляв Укрінформ, у січні принц Гаррі і його дружина герцогиня Меган оголосили, що складуть з себе обов'язки, пов'язані з приналежністю до королівської сім'ї Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з весни 2020 року й переїдуть до Канади. Також було оголошено про відмову подружжя від титулів і бюджетного фінансування, яке отримують члени британської королівської родини.