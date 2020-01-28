Переїзд родини принца Гаррі вже приніс Канаді $28 мільйонів - експерти

Підвищена увага світових ЗМІ до Канади після переїзду принца Гаррі з родиною вже принесла бренду країни щонайменше 28 млн дол.

Відповідні підрахунки провела маркетингова компанія “Apex Marketing”, повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

У компанії підрахували кількість згадок про королівське подружжя у світових ЗМІ та на соціальних платформах у січні й дійшли висновку, що для привернення подібної уваги Канаді довелося б витратити щонайменше 28 млн дол. “Якщо точно, то маркетингова фірма підрахувала, що додана вартість для бренду Канади від усього медіапокриття між 1 та 22 січня 2020 року склала $28,211,911”, - стверджує CBC News.

На переконання експертів, переїзд герцога й герцогині Сассекських до Канади справить й інші позитивні ефекти на економіку країни. “Вони покажуть фото свого помешкання й видів навколо нього. Це зробить локацію популярним напрямом для туристів, що, своєю чергою, допоможе нерухомості”, - розповів президент “Apex Marketing” Ерік Смолвуд.

CBC News зауважує, що Меган Маркл та принц Гаррі привертатимуть увагу до кожного бізнесу, послугами або товарами якого користуватимуться. “Гаррі та Меган могли б проживати будь-де, утім обрали Канаду. Це значить, що майже кожного разу, коли світ говоритиме про відому пару, він чутиме й про цю країну й про те, чим герцог і герцогиня Сассекські тут займаються”, - йдеться у матеріалі.

Як повідомляв Укрінформ, принц Гаррі і його дружина герцогиня Меган оголосили, що складуть з себе обов'язки, пов'язані з приналежністю до королівської сім'ї Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з весни 2020 року й переїдуть до Канади.

Наразі між Лондоном та Оттавою триває дискусія про те, хто покриватиме витрати на безпеку подружжя в Канаді, що за приблизними підрахунками складуть щонайменше 2 млн дол. на рік.