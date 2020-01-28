"Мекзіт" може обійтись Канаді у 2 мільйони доларів на рік - британський таблоїд

Спецслужби Канади та Великої Британії не можуть дійти згоди стосовно фінансових аспектів організації безпеки родини принца Гаррі під час її проживання у Північній Америці.

Про це під час засідання парламенту заявив міністр громадської безпеки Канади Біл Блер.

“Уряд Канади, звісно, поінформований про нещодавно підтверджений план герцога й герцогині Сассекських відмовитися від своїх обов’язків та на деякий час переїхати до Канади. Це безпрецедентна ситуація. Між нашими безпековими службами, поліцією та посадовцями в Об’єднаному королівстві йде дискусія стосовно безпекових зобов’язань та щодо того, як найліпше покрити ці безпекові витрати”, - сказав Блер.

Він наголосив, що “досі рішення ухвалено не було”. “Триває процес оцінювання рівня безпеки та загроз”, - зазначив міністр.

За інформацією британського таблоїда “Evening Standard”, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже неофіційно погодився покрити витрати на охорону подружжя коштом державного бюджету Канади. За приблизними підрахунками, ці витрати складатимуть щонайменше 2 млн дол на рік.

Як повідомляв Укрінформ, принц Гаррі і його дружина герцогиня Меган оголосили, що складуть з себе обов'язки, пов'язані з приналежністю до королівської сім'ї Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з весни 2020 року й переїдуть до Канади.