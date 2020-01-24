Канада і Британія не домовилися, хто платитиме за охорону принца Гаррі

Британська королева Єлизавета ІІ та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо досі не мали змоги обговорити переїзд принца Гаррі із родиною до Північної Америки.

Про це під час прес-конференції у Вінніпезі розповів сам Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Безпосередньо із Її Величністю я не говорив. Дискусії тривають і наразі у мене немає новин”, - відповів Трюдо на запитання про домовленості стосовно покриття витрат на охорону королівського подружжя в Канаді.

Як повідомлялося, за інформацією британського таблоїда “Evening Standard”, Трюдо вже неофіційно погодився покрити витрати на охорону подружжя користуючись з державного бюджету Канади. За приблизними підрахунками, ці витрати можуть досягати 2 млн дол на рік.

Раніше принц Гаррі і його дружина герцогиня Меган оголосили, що складуть з себе обов'язки, пов'язані з приналежністю до королівської сім'ї Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з весни 2020 року й переїдуть до Канади.