Принц Гаррі приїхав у Ванкувер, щоб почати нове життя

Принц Гаррі приїхав на канадський острів Ванкувер до своєї дружини Меган Маркл і сина Арчі.

Про це повідомляє Sky News.

“Принц Гаррі прибув на острів Ванкувер, щоб почати нове життя з Меган та малюком Арчі”, - йдеться у повідомленні.

Біля трапу літака на принца Гаррі вже очікував автомобіль, який відвіз його додому.

Зазначається, що 10 днів тому до Канади приїхала Меган Маркл.

Як повідомляв Укрінформ, принц Гаррі і його дружина герцогиня Меган оголосили, що складуть з себе обов'язки, пов'язані з приналежністю до королівської сім'ї Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з весни 2020 року.