Вже відомо, коли принц Гаррі та Меган позбудуться королівських титулів

Королева Великобританії Єлизавета II з весни 2020 року звільнила принца Гаррі та його дружину Меган від королівських обов'язків.

У заяві Єлизавети йдеться, що "після багатьох місяців розмов і недавніх дискусій" вона вирішила підтримати прагнення онука і його дружини до більш самостійного життя.

"Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть улюбленими членами моєї сім'ї", - запевнила королева.

Вона подякувала герцогу і герцогині Сассекским "за самовіддану роботу по всій країні, в Спільноті та її межами".

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Гаррі та Меган перестануть виконувати королівські обов'язки з весни 2020 року, не будуть отримувати гроші й перестануть іменуватися "їх королівські високості". При цьому вони збережуть свій будинок у резиденції Фрогмор-хаус, але відшкодують кошти, витрачені на його ремонт.

Як повідомляв Укрінформ, принц Гаррі і його дружина герцогиня Меган оголосили, що складуть з себе обов'язки, пов'язані з приналежністю до королівської сім'ї Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.