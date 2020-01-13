Єлизавета II зробила заяву щодо принца Гаррі та Меган

Королева Великої Британії Єлизавета II висловила підтримку рішення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відмовитися від королівських привілеїв та жити більш приватним життям.

Про це повідомляє Sky News.

"Королева привітала конструктивну розмову з королівською родиною щодо майбутнього Гаррі та Меган", - повідомили у Букінгемському палаці.

У заяві Єлизавети ІІ йдеться, що остаточне рішення про те, як вони організовуватимуть свій час та фінанси буде прийнято протягом найближчих днів, але для Гаррі та його дружини діятиме "перехідний період”.

"Сьогодні в моїй родині були дуже конструктивні дискусії щодо майбутнього мого онука та його сім'ї", - зазначила Єлизавета ІІ.

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"Моя родина і я повністю підтримуємо бажання Гаррі та Меган почати нове життя молодої сім'ї. Хоча ми хотіли б, щоб вони залишалися членами королівського двору, ми поважаємо та розуміємо їхнє бажання жити більш незалежним життям як окрема сім'я, залишаючись частиною нашої родини”, - заявила Єлизавета ІІ.

Як повідомляв Укрінформ, принц Гаррі та його дружина герцогиня Меган оголосили, що складуть із себе обов’язки, пов’язані з належністю до королівської родини Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.