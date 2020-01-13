Принци Вільям і Гаррі оприлюднили заяву про брехню у ЗМІ

Британські принци Вільям і Гаррі оприлюднили спільну заяву, в якій спростували повідомлення ЗМІ про нібито зіпсовані стосунки між ними.

Про це повідомляє The Independent.

"Незважаючи на очевидні заперечення, у британській газеті сьогодні вийшла брехлива історія, що містить спекуляції щодо стосунків герцога Сассекського та герцога Кембриджського... Для братів, які так глибоко опікуються проблемами, пов'язані з психічним здоров'ям, використання мови підбурювання образливе і потенційно шкідливе", - йдеться у заяві.

Раніше у британській пресі принц Гаррі заявив, що вони з принцом Вільямом завжди будуть братами. "Зараз ми, безумовно, йдемо різними шляхами, але я завжди буду готовий допомогти йому, і, як я знаю, він завжди буде готовий допомогти мені", - сказав герцог Сассекський.

Як повідомляв Укрінформ, принц Гаррі та його дружина герцогиня Меган оголосили, що складуть із себе обов’язки, пов’язані з належністю до королівської родини Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.