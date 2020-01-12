Королева скликає термінову нараду, щоб обговорити майбутнє Гаррі та Меган
Про це повідомляє Guardian.
"Нарада, у якій візьмуть участь королева Єлизавета ІІ, її син Чарльз (принц Уельський), старший син Чарльза Вільям (герцог Кембриджський) та молодший син Гаррі (герцог Сассекський), має відбутися в королівському маєтку Сандрінгем у Норфолку. Дружина Гаррі Меган, яка перебуває в Канаді, скоріш за все, візьме участь у нараді в режимі інтернет-конференції", - зазначає газета.
Під час зустрічі буде обговорено пропозиції, вироблені після низки консультацій між представниками королівського палацу й урядів Великої Британії та Канади щодо Меган і принца Гаррі.
У середу подружжя оголосило, що має намір "відступити" від ролі членів королівської родини, більше часу проводити в Північній Америці й працювати над тим, щоб стати "фінансово незалежними".
Згідно з опитуванням Daily Mail, майже три чверті (72 %) людей вважають, що парі має бути дозволено поїхати до Канади й лише 16 % стверджують, що Королева повинна попросити їх залишитися.
Як повідомляв Укрінформ, принц Гаррі та його дружина герцогиня Меган Маркл оголосили, що складуть із себе обов’язки, пов’язані з належністю до королівської родини Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.