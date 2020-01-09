Принц Гаррі та Меган Маркл складуть з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною

Принц Гаррі та його дружина герцогиня Меган Маркл складуть основні обов’язки, пов’язані з королівською сім'єю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це вони повідомили в Instagram.

"Після багатьох місяців роздумів і внутрішніх дискусій ми вирішили в цьому році зробити перехід, почавши грати нову прогресивну роль в цій системі. Ми маємо намір відступити як менш важливі члени королівської сім'ї та працювати, щоб стати фінансово незалежними, продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність королеву ... Тепер ми плануємо збалансувати наш час між Сполученим Королівством та Північною Америкою, продовжуючи виконувати наш обов'язок перед королевою, Співдружністю і нашими покровителями", - йдеться у заяві.

Як зазначається, цей “географічний баланс” дозволить принцу Гаррі та Меган Маркл виростити сина з повагою до королівської традиції, в якій він народився, і одночасно розширить особистий простір їх родини і дасть можливість зосередитися на новому етапі в житті, частиною якого буде створення благодійного фонду.

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У Букінгемському палаці повідомили, що остаточне рішення з приводу планів принца Гаррі та його дружини Меган Маркл поки ще не прийнято.

"Переговори королівської сім'ї з герцогом і герцогинею Сассекською тільки почалися. Їх рішення понесе за собою складні проблеми, опрацювання яких займе час", - йдеться у заяві, яку цитує ВВС.