Син принца Гаррі вперше позував для різдвяної листівки
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Укрінформ
Для різдвяної листівки принца Гаррі та його дружини Меган цього року вперше позував їхній семимісячний син Арчі.
Про це повідомляє ВВС.
"На чорно-білому фото дитина повзе до камери, водночас як на задньому фоні її батьки посміхаються, сидячи біля ялинки", - йдеться у повідомленні.
На листівці написано: "Веселого Різдва і щасливого Нового року. Від нашої сім'ї - вашій".
Фото: @SUSSEXROYAL/PA WIRE
Герцог і герцогиня Сассекські відправили привітання своїм друзям і колегам електронною поштою, а члени сім'ї отримали паперові листівки.
Гаррі і Меган оприлюднили своє привітання у Тwitter Королівського фонду співдружності.