Син принца Гаррі вперше позував для різдвяної листівки

Для різдвяної листівки принца Гаррі та його дружини Меган цього року вперше позував їхній семимісячний син Арчі.

Про це повідомляє ВВС.

"На чорно-білому фото дитина повзе до камери, водночас як на задньому фоні її батьки посміхаються, сидячи біля ялинки", - йдеться у повідомленні.

На листівці написано: "Веселого Різдва і щасливого Нового року. Від нашої сім'ї - вашій".

Фото: @SUSSEXROYAL/PA WIRE

Герцог і герцогиня Сассекські відправили привітання своїм друзям і колегам електронною поштою, а члени сім'ї отримали паперові листівки.

Гаррі і Меган оприлюднили своє привітання у Тwitter Королівського фонду співдружності.