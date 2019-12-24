ПЦУ закликає “не вбивати” ялинки на свята

Православна церква України закликала не використовувати зрубані ялинки на Новий рік і Різдво.

Про це ПЦУ повідомляє в Facebook.

"Ялинка, як і будь-яке інше дерево, рослина чи тварина, є тим Божим творінням, яке разом із людиною радіє події Різдва – приходу в світ Самого Творця. І правильніше, щоби цій події Боговтілення Його творіння раділи живими", - йдеться у повідомленні.

Як альтернативу зрубаним деревцям у ПЦУ рекомендують прикрашати живу ялинку, що росте на подвір’ї, або придбати ялинку у горщику. Крім того, святковий настрій створить і композиція із хвойних гілочок: обламування лапника (гілок сосен чи ялин) не шкодить лісу.

Читайте також: У ПЦУ підказали, що діє сильніше за червону нитку на руці

Цікавим варіантом може стати імпровізоване новорічне дерево з усього, що є у домі: придадуться і книги, і ялинкові прикраси, і кімнатні рослини, фрукти й солодощі, іграшки, різноманітне хатнє приладдя тощо.

У ПЦУ наголосили, що штучна ялина є альтернативою зрубаній, адже, купуючи її, люди не знищують живі дерева, до того ж, вона може слугувати новорічною окрасою років 10-20. Але потрібно пам’ятати про правильну її утилізацію, яка би не шкодила довкіллю.