У ПЦУ підказали, що діє сильніше за червону нитку на руці

Справжнього захисту вірним надає лише Господь, і жодні забобони, як-от зав'язана на зап'ястку червона нитка, не вбережуть від зла, вроків і хвороб.

На цьому наголошує Православна церква України на своїй сторінці у Facebook.

"Як наслідок своєї недосконалості, слабкості духу та маловір‘я людина схильна покладати надію на щось вигадане, вірити у різноманітні забобони, які шкодять нашому духовному життю, пізнанню Бога та істинної віри. Одним із таких забобонів є віра в те, що червона нитка на зап’ястку, зав’язана особливим чином, нібито оберігає від зла, вроків, хвороб чи інших напастей", - йдеться у дописі.

Як зазначається, традиція зав’язування червоної нитки на руці бере свій початок від настанов окремих тлумачів містично-філософського вчення кабали, а також вірувань деяких індусів. Таку нитку батьки або жреці в’язали на знак посвяти дітей Ваалу (відомому в давнину фінікійському і західносемітському ложному божеству-демону).

Але для справжніх вірян найкращим захисником є Господь і віра, наголошують у ПЦУ. А натільний хрест, який одягає на людину священник під час хрещення, є не лише символом віри християнина, викуплення і спасіння, а й знаком Божого захисту і благодаті, що супроводжує вірянина впродовж усього його життя.

"Тож не через талісмани й амулети не зрозумілого для нас сенсу і походження, а завдяки істинній вірі в Бога та Його благодатній допомозі маємо захист від зла та зміцнення сил для того, щоби творити добро", - наголосили в ПЦУ.