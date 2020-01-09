Як Меган і Гаррі нагадали про історію дядька Єлизавети ІІ

Молода родина, схоже, втомилася від тягаря королівських обов’язків. Це, звісно, удар по іміджу монархії, зате спасіння для сім’ї

Герцог і герцогиня Сассекські, тобто принц Гаррі та Меган Маркл, офіційно повідомили, що складуть основні обов’язки членів королівської сім’ї та будуть прагнути фінансової незалежності. Цією новиною вони поділилися на своїй сторінці в Інстаграм, і як виявилося, підписники це сприйняли неоднозначно. Одні писали, що дуже раді чути цю новину, але траплялося і чимало в’їдливих зауважень, мовляв Меган намагається забрати Гаррі подалі від своєї сім’ї ще відтоді, як вони почали зустрічатися, або ж запитання, спрямоване до Меган “чи Гаррі взагалі знає про цей допис”? Але, як каже одна давня мудрість, не судіть про людину, поки не пройдете дві милі в її мокасинах...

Тим часом у Букінгемському палаці заявили, що остаточне рішення з приводу планів молодої королівської сім’ї поки не прийняте. “Переговори з герцогом і герцогинею Сассекськими перебувають на початковій стадії. Ми розуміємо їхнє бажання піти своїм шляхом, але це складні питання, для розгляду яких потрібен час”, – йдеться в повідомленні. Все ж у стриманому повідомленні між рядків читається незадоволення королеви від такого рішення онука та його молодої дружини. Але тут не можна не пригадати, що саме завдяки подібній історії, коли у 1936-му році Едуард VІІІ відмовився від престолу заради… Уолліс Уорфілд-Сімпсон (теж американки і теж розлученої), королем тоді став його молодший брат Георг VІ, а його старша донька Єлизавета ІІ і стала у 1953-му королевою. Але про це – далі.

Уолліс Сімпсон та Едуард VIII

Цькування преси і другорядну роль у родині Меган не витримала

Рішення подружжя, за їхніми словами, не було спонтанним – цьому передувало кілька місяців роздумів та обговорень. У їхніх планах жити на два континенти – у Британії та Північній Америці. “Цей географічний баланс дозволить нам виховати нашого сина з вдячністю за королівську традицію, в якій він народився, а також надасть нашій родині можливість зосередитися на наступній главі, зокрема запустити нашу нову благодійну організацію”, – написали герцог та герцогиня Сассекські. Але додали, що продовжуватимуть надавати підтримку королеві Єлизаветі ІІ.

Утім, за інформацією ВВС, Гаррі і Меган не порадилися із жодним членом королівської родини перед тим, як зробити таку заяву. Тож не дивно, що Букінгемський палац був приголомшений повідомленням, про що розповів кореспондент ВВС у справах королівської родини Джонні Даймонд.

Імовірно, що до цього рішення родину підштовхнуло переслідування преси, яке почалося ще відтоді, як принц Гаррі оголосив про свої стосунки з Меган. “Мій найбільший страх у тому, що історія повторюється. Це вже відбувалося з моєю мамою принцесою Діаною, і я її втратив. А тепер я бачу, як моя дружина стає жертвою тих самих могутніх сил”, – говорив раніше принц Гаррі.

Щоправда, на думку експертки з етикету та моделювання поведінки Анни Чаплигіної, яка з професійного інтересу спостерігає за британською королівської сім’єю, Меган Маркл не підійшла відведена їй нова роль.

“Відповідальність колосальна, що вимагає самовідданості. І це роль, де потрібно балансувати між традицією і сучасністю, правилами і «пустощами», бути завжди таким, яким тебе хочуть бачити, незважаючи на те, є у тебе настрій чи ні, хворієш ти чи ні, хочеш ти бачити інших людей чи ні – все це виявилося не дуже по зубах професійній актрисі”, – вважає Анна Чаплигіна. Навіть більше – вона припускає, що голлівудській актрисі, яка звикла бути у центрі уваги, роль британської герцогині виявилася замалою. На підтвердження своїх слів експертка навела три яскравих приклади. По-перше, весільна церемонія подружжя багато в чому відійшла від традицій і протоколу. По-друге, про свою вагітність Меган повідомила під час весілля іншої принцеси у такий спосіб перебравши всю увагу на себе. І по-третє, на відміну від Кейт Міддлтон, яка приховувала свою вагітність вільним одягом, Меган навпаки підкреслювала свій стан. “Привертати увагу, завжди будучи на других ролях, в тіні дружини майбутнього короля Кейт Міддлтон, схоже, нецікаво. І витівок ніяких не можна – що добре актрисі, недобре герцогині”, – підсумувала Анна Чаплигіна.

Черговий удар по іміджу монархії

Але як би там не було, за таким рішенням молодої королівської родини можуть стояти далекосяжні наслідки. Досі королева Великої Британії всіляко намагалася зберігати традицію, і їй це вдавалося до цього часу. “Сучасна правляча династія Віндзорів незадоволена подібним розвитком подій, адже це руйнує імідж монархії серед британського суспільства”, – говорить Єгор Брайлян, історик-британіст, редактор блогу Фундації Тойнбі. Але водночас додає, що, звісно, британську монархію уже давно сприймають радше як інститут з суто представницькими функціями, коли Єлизавета II лише й робить, що нагороджує орденами, відкриває сесію парламенту чи вітає націю з Різдвом. “Але разом з тим, британська монархія впродовж другої половини XX століття була символом демократизації Британії та британського суспільства. І представники королівської родини зараз сприймаються як звичайні люди з своїми недоліками, захопленнями та емоціями, а не обрані Богом монархи”, – говорить британіст. За його словами, після всіх формальних процедур подружжя буде займатися тим, чим і раніше – благодійністю, подорожами, новими соціальними проектами. Тільки різниця тепер полягає в тому, що за ними не буде цього шлейфу моральних авторитетів.

“Ситуація з Меган та Гаррі є аж ніяк не аномалією, просто раніше, коли монарх одружувався на розлученій жінці та ще й іноземці (як було з Едуардом VIII), то його змушували відректися престолу, і потім все життя залишатися вигнанцем для своєї родини. Але так було 80 років тому, а зараз все по-іншому сприймається, і виявляється можна спочатку стати членом королівської родини, порушивши при цьому декілька традицій, а потім, зрозумівши, що звичного темпу життя не буде, якщо ти маєш королівський титул, тоді від цього можна просто відмовитися”, – зазначає історик.

Історію наступника британського престолу Едуарда VIII, який зрікся корони заради кохання до американки Уолліс Сімпсон (яка була двічі розлученою, що викликало несхвалення у парламенту і церкви. – Ред.), пригадують і досі, проводячи паралелі з принцом Гаррі. Відмовляючись від корони, Едуард VIII виступив на радіо з промовою: “Для мене виявилося непросто нести тяжкий тягар відповідальності і виконувати обов'язки короля без допомоги і підтримки жінки, яку я кохаю”. У результаті королем став його молодший брат – Георг VI, батько Єлизавети ІІ. Звісно, тоді теж була хвиля чуток, а також обговорень місця і ролі монархії, якщо наступники корони так легко від неї відмовляються. Але, як бачимо, водночас залишаються ті, хто націлений цю традицію зберігати. І їх у Великі Британії набагато більше…

Юлія Горбань, Київ