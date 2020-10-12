У Мінську ввечері почалася акція протесту «Удар у відповідь»

Після завершення маршу протесту 11 жовтня мешканці столиці Білорусі о 21:00 вийшли на нову акцію громадянської непокори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал NEXTA.

На думку спостерігачів, марш 11 жовтня масштабами жорстокого застосування сили і спецзасобів подібний до перших мітингів одразу після президентських виборів 9 серпня. У Мінську та інших містах силовики не дозволяли учасникам протесту збиратися в колони та переслідували їх по закінченні маршу. Силовики били людей, використовували світлошумові гранати, сльозогінний газ, розганяли протестувальників підфарбованою водою з водометів. Повідомляється про велику кількість поранених.

О 20:48 NEXTA оприлюднила заклик «Удар у відповідь. Загальний збір - протестне місце вашого району. 21:00». Після цього люди знову вийшли на акції.

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Повідомляється, що в різних районах Мінська і передмістях активісти ходять колонами. У деяких місцях (Кам'яна гірка, Серебрянка, Малинівка, Ангарська вул., Орловська вул.) протестувальники намагаються перекривати вулиці.

Також є інформація, що на акції протесту вийшли мешканці міст Ліда і Брест.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі та запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY