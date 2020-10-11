Протести у Білорусі: правозахисники оприлюднюють імена затриманих

Білоруські правозахисники станом на 17:30 назвали імена 134 затриманих на недільних акціях протесту.

Як передає Укрінформ, список оприлюднено на сайті правозахисного центру "Вясна".

Згідно з опублікованими даними, серед затриманих - 32 журналіста. В основному, це затримані у Мінську, також по 5 осіб - у Вітебську та Гродно, 4 - у Бресті, 3 - в Гомелі, 2 - в Могильові, по одному - в Жлобіні і Молодечно.

Список затриманих постійно оновлюється за посиланням.

Раніше повідомлялося, що біля стели «Мінськ - місто-герой» відбулося жорстке протистояння протестуючих з ОМОНом, силовики використовували світлошумові гранати і газ з балончиків, було багато затриманих. Також присутніх демонстрантів били «невідомі у балаклавах, спортивних костюмах (з кийками)». Для розгону протестуючих у Мінську використовуються водомети з фарбувальною водою.

До столиці Білорусі Мінська стягнуто військову і спецтехніку. У тому числі, були помічені бронемашини з кулеметом. Були закриті 4 станції метро в центрі Мінська, після початку маршу - ще дві. Почалися проблеми з інтернетом. Відбуваються затримання журналістів.

Акції протесту і затримання проходять також в інших містах Білорусі.

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В країні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Тіхановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Радіо Свобода