У столиці Білорусі затримали вже десятьох журналістів

У центрі Мінська до початку акції протесту "Марш гордості" затримано як мінімум десять журналістів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by.

"У Мінську затримано журналістів, які працюють на марші. Їх везуть до Октябрського РУВС для перевірки документів ", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що серед затриманих шестеро журналістів білоруських ЗМІ: Олена Толкачова (TUT.BY і БелаПАН), Тетяна Коровенкова і Сергій Сацюк (БелаПАН), Дмитро Дмитрієв «Новы Час», Оксана Манчук і фотокореспондент Андрій Покумейко (державне інформагентство БелТА). Також затримано 4 співробітників російського інформагентства ТАРС: Юрій Шамшур, Гавриїл Григоров та Валерій Степченко, фотограф Наталія Федосенко.

Як повідомляв Укрінформ, до столиці Білорусі Мінськ у неділю стягнуто військову і спецтехніку. У тому числі, було помічено бронемашини з кулеметом. У центрі Мінська закрили 4 станції метро, ​​почалися проблеми з інтернетом.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.