У Мінську знову «висне» мобільний інтернет, закрили чотири станції метро

У Мінську перед акцією протесту почалися труднощі з доступом в інтернет через мобільний зв'язок.

Про це повідомив в Твіттері один з найбільших операторів А1, передає Укрінформ.

«Відповідно до розпорядження уповноважених державних органів 11 жовтня в Мінську знижена пропускна спроможність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги», - говориться в повідомленні.

Подібні проблеми з мобільним інтернетом у Мінську традиційні для масових протестних акцій щонеділі. Сайти відкриваються довго або зовсім не завантажуються. Повідомлення в месенджерах можуть не приходити і не відправлятися, медіа-файли в них не відображатися.

Крім того, Мінський метрополітен повідомляє про закриття чотирьох центральних станцій метро "з метою гарантування безпеки пасажирів". Так, на вхід і вихід закрито станції метро "Жовтнева", "Купалівська", "Немига" і "Площа Перемоги".

Крім того, на вхід і вихід закрито вестибюль другий станції "Площа Леніна" (вхід з боку площі Незалежності).

Як повідомляв Укрінформ, до столицю Білорусі Мінська у неділю стягнуто військову і спецтехніку. У тому числі, були помічені бронемашини з кулеметом.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше ніж 12 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Мінський метрополітен