Влада Білорусі «готується» до Маршу гордості: до Мінська їде спецтехніка з кулеметами

До столиці Білорусі Мінську, де за кілька годин відбудеться акція протесту, стягнута військова і спецтехніка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє на Телеграм-каналі БелТА.

Зокрема, читачі надіслали виданню відео зі спецтехнікою на в'їзді в місто і вже в ньому. В одному з районів були помічені бронемашини з кулеметом.

Видання Tut.by публікує відео з колоною військової техніки, що йде в центр міста.

У неділю, 11 жовтня, по всій Білорусі пройде акція протесту. Цього разу вона називається Марш гордості - в нагадування про те, що білоруський протест триває вже більше двох місяців.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше ніж 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

фото: Скріншот відео TUT. BY / Telergram