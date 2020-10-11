У Мінську - зіткнення протестувальників із силовиками

Біля стели «Мінськ - місто-герой», де традиційно збираються учасники маршів протесту в столиці Білорусі, відбулося жорстке протистояння протестувальників з ОМОНом, багато людей затримано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by.

«Очевидці повідомляють про вибух біля стели однієї світлошумової гранати. Кілька співробітників застосували газ з балончиків. Біля стели велика бійка між протестувальниками і ОМОНом, багато людей жорстко затримали», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що демонстрантів били «невідомі в балаклавах, спортивних костюмах (з кийками) і ОМОН».

Як стверджує видання, таких жорстких зіткнень не було практично два місяці.

Раніше повідомлялося, що до столиці Білорусі Мінську стягнуто військову і спецтехніку. В тому числі, були помічені бронемашини з кулеметом. Було закрито 4 станції метро в центрі Мінська, після початку маршу - ще дві. У центрі міста почалися проблеми з інтернетом.

До початку маршу в столиці були затримання журналістів, щонайменше десяти. Потім пройшли затримання на проспекті Переможців і біля Палацу спорту. Є затримання в інших містах Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше 12 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Tut.by