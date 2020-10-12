Маас пропонує запровадити санкції проти Лукашенка

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас ініціює внесення президента Білорусі Олександра Лукашенка в санкційний список.

Про це, як передає Укрінформ, він написав у Tвіттері німецького Міністерства закордонних справ.

«Нічого не покращилося в Білорусі: триває насильство з боку режиму Лукашенко та арешти мирних демонстрантів. Я запропонував запустити новий санкційний пакет, і Лукашенко має бути однією з персон у ньому», - заявив Маас перед початком зустрічі голів МЗС ЄС 12 жовтня.

Також європейські міністри планують обговорити подальші дії Євросоюзу через застосування хімічної зброї - отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося, ЄС уже затвердив 2 жовтня персональні санкції проти тих осіб у Білорусі, які мають відношення до фальсифікації президентських виборів і репресій проти мирних протестувальників, утім Лукашенко в санкційний список не потрапив.

Протести не припиняються в Білорусі з 9 серпня, коли Олександр Лукашенко оголосив свою перемогу на президентських виборах. Міліція з того часу затримала понад 12 тисяч учасників мирних демонстрацій, у тому числі майже 600 - минулої неділі. ЄС та більшість країн світу не визнали легітимність Лукашенка.