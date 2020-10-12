Білоруські силовики погрожують застосувати бойову зброю

У МВС Білорусі заявили, що силовики не підуть з вулиць і застосовуватимуть бойову зброю у разі потреби.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у телеграмі прессекретар відомства Ольга Чемоданова.

«... Протести, що змістилися переважно у Мінськ, стали організованими і вкрай радикальними. У зв'язку з цим співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ не підуть з вулиць і в разі необхідності застосовуватимуть спецзасоби і бойову зброю», - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис.осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі й вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

У ході недільних акцій протесту у різних містах країни, за даними МВС Білорусі, було затримано 713 осіб.

12 жовтня в Мінську і ряді інших міст Білорусі проходять марші пенсіонерів проти уряду країни. Також повідомляється, що силовики затримують журналістів.

Фото: TUT.by