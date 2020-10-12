У Мінську звільнили 12 журналістів, затриманих на акції протесту

У білоруській столиці Мінську відпустили з міліції 12 журналістів, яких у неділю затримали на акції протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Интерфакс-Запад.

"Уночі в Мінську відпустили 12 журналістів, які перебували в Жовтневому РУВС. На всіх склали адміністративні протоколи нібито за непокору міліції, їх розглядатиме суд у найближчому майбутньому", - йдеться у повідомленні Білоруської асоціації журналістів (БАЖ).

У БАЖ повідомили, що у багатьох журналістів забрали мобільні телефони і камери.

За даними Асоціації, не вийшли на волю журналіст польського телеканалу "Белсат" Дмитро Міцкевич і політичний активіст Ілля Добротвор, який був присутній на акції як журналіст і висвітлював її.

Як повідомлялося, напередодні, 11 жовтня, біля стели "Мінськ - місто-герой" відбулося жорстке протистояння протестувальників з силовиками, які використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ. Правозахисники заявили про понад 600 затриманих, серед яких десятки журналістів.

У Білорусі вже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Загалом з початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Фото: TUT.by