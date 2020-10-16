Влада Білорусі оголосила Тихановську в міждержавний розшук

Білорусь оголосила лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську в міждержавний розшук за статтею про заклики до повалення конституційного ладу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода з посиланням на МВС Росії.

У російському МВС підтвердили, що отримали запит на розшук Тихановської за ст. 361 ч. 3 Кримінального кодексу Білорусі (заклики до повалення конституційного ладу і дії, спрямовані на шкоду національній безпеці).

При цьому в Росії кримінальних справ проти неї не порушено, і вона розшукується відповідно до угод про допомогу між Росією і Білоруссю.

На початку жовтня Тихановська потрапила в базу розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ Росії. Тоді в штабі білоруської опозиціонерки заявили, що Тихановську не було повідомлено про ситуацію.

Як повідомляв Укрінформ, днями Тихановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку. Вона дала йому 13 днів для виконання трьох вимог: він повинен оголосити про те, що йде; має припинитися насильство на вулицях; всі політв'язні повинні бути звільнені.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Arturas Morozovas/Getty Images