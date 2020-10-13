Тихановська поставила Лукашенку «ультиматум» і дала 13 днів
Як передає Укрінформ, заява Тихановської розміщена на її Телеграм-каналі.
«У режиму є 13 днів, щоб виконати три обов'язкові вимоги: 1. Лукашенко повинен оголосити про те, що йде; 2. Насильство на вулицях має припинитися повністю; 3. Всі політв'язні мають бути звільнені», - заявила вона.
За словами Тихановської, якщо до 25 жовтня ці вимоги не будуть виконані, країна «мирно вийде на вулиці з народним ультиматумом», а 26 жовтня почнеться «національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажу в державних магазинах».
За її словами, білоруси в ці 13 днів продовжуватимуть свій мирний і наполегливий протест.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.