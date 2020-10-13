Тихановська поставила Лукашенку «ультиматум» і дала 13 днів

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що у влади є 13 днів на те, щоб виконати три вимоги опозиції, в іншому разі в країні почнеться національний страйк.

Як передає Укрінформ, заява Тихановської розміщена на її Телеграм-каналі.

«У режиму є 13 днів, щоб виконати три обов'язкові вимоги: 1. Лукашенко повинен оголосити про те, що йде; 2. Насильство на вулицях має припинитися повністю; 3. Всі політв'язні мають бути звільнені», - заявила вона.

За словами Тихановської, якщо до 25 жовтня ці вимоги не будуть виконані, країна «мирно вийде на вулиці з народним ультиматумом», а 26 жовтня почнеться «національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажу в державних магазинах».

За її словами, білоруси в ці 13 днів продовжуватимуть свій мирний і наполегливий протест.

Читайте також: Опозиція Білорусі узгодила єдині вимоги до Лукашенка

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.