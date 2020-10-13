Опозиція Білорусі узгодила єдині вимоги до Лукашенка

Всі представники нової опозиції Білорусі, які ще перебувають на волі, провели координаційні збори й узгодили єдині вимоги до президента Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Білоруський Партизан з посиланням на пресслужбу лідера опозиції Білорусі Світлани Тихановської.

«В умовах, коли режим намагається розколоти білоруське суспільство, штаби Тихановської, Цепкало, Бабарико, Координаційна Рада, Фонд BySol провели екстрену робочу зустріч. Разом вони узгодили формат спільної роботи з досягнення всіх народних вимог», - йдеться у повідомленні.

Об'єднана нова опозиція Білорусі висунули всього три завдання:

1. Провести нові відкриті вибори.

2. Розслідувати злочини за фактами насильства над мирними білорусами.

3. Звільнити політичних в'язнів.

Зазначається, що також на зустрічі обговорювалася координація роботи фондів допомоги постраждалим на протестах, а також санкції для чиновників і силовиків, які порушують закон.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі вже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.