Швейцарія ввела санкції проти 40 білоруських чиновників

Швейцарія включила у санкційний список 40 білоруських чиновників.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

«Федеральний департамент економіки змінив перелік осіб, доданих до постанови про заходи проти Білорусі. До списку додано 40 осіб. Заходи набувають чинності о 18:00 13 жовтня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Санкції Швейцарії включають блокування рахунків та заборону в’їзду в країну.

Як пише Наша ніва, у «чорний список» потрапили міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв, його заступники та інші правоохоронці, екс-глава КДБ Валерій Вакульчик та його заступники, ексгенпрокурор Олександр Канюк, голова ЦВК Лідія Ярмошина та інші представники ЦВК.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

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