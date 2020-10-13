Лукашенко втратив легітимність і низько впав у очах білорусів і світу – речник ЄС

Наслідком дій білоруської влади проти власного народу, репресій та жорстокого придушення мирних протестів стала втрата нею не лише легітимності, а й поваги населення Білорусі та міжнародного співтовариства.

Про це заявив речник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано на брифінгу у вівторок у Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо реакції Єврокомісії на погрози силових органів Білорусі застосувати бойову зброю проти демонстрантів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сприйняття поведінки білоруської влади вже зараз є дуже поганим унаслідок того, що режим Лукашенка робить проти власного населення. Якщо ці погрози будуть виконані, це лише посилить дуже погане враження, яке вже сформувалося у міжнародної спільноти. Влада (Білорусі) і президент – вони вже втратили свою легітимність, вони низько впали, насамперед в очах власних громадян», - сказав Стано.

Він наголосив, що Євросоюз послідовно підтримує та обстоює законні вимоги білоруського народу щодо поваги до фундаментальних прав людини та демократичних свобод. Ця підтримка знаходить відображення в усіх діях і рішеннях Євросоюзу, включаючи вчорашню резолюцію Ради міністрів закордонних справ ЄС, висновки Європейської ради або адресні санкції проти чиновників Білорусі.

«Рада міністрів закордонних справ вчора була дуже чіткою в тому, що буде другий раунд санкцій. Вони є гнучким інструментом, який постійно переглядається. За потреби, якщо ця погана поведінка триватиме, санкційний список буде розширений... Це очевидно, що ЄС має намір реагувати на ці події і водночас продовжуватиме залучення (до врегулювання - ред.) та закликатиме до інклюзивного національного діалогу, до припинення неприйнятних репресій влади проти учасників мирних протестів та проти всіх громадян Білорусі», - наголосив речник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, під час акцій протесту 11 жовтня у різних містах Білорусі, за даними МВС, було затримано 713 осіб. 12 жовтня у МВС Білорусі заявили, що силовики застосовуватимуть бойову зброю у разі потреби.

Демонстрації в Білорусі тривають на знак протесту проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Попри проведену в Мінську закриту «інавгурацію» Лукашенка, його легітимність як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують протестувальників. Від початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинуло.