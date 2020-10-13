У понеділок в Білорусі затримали 72 людини – правозахисники
Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».
Серед затриманих були троє неповнолітніх, п'ятеро постраждалих людей забрала швидка.
Зазначається, що на марші пенсіонерів у Мінську співробітники затримали фотокореспондента агентства ТАСС Наталю Федосенко і фотожурналіста "Комсомольської правди в Білорусі" Святослава Зоркого.
У Гродно затримали журналістів БелаПАН Марину Харевич і Сергія Людкевича. Вони висвітлювали акцію пенсіонерів у парку Жилібера. Їх відвезли у Ленінський РВВС.
У Гомелі журналістку TUT.BY і "Народної Волі" Олену Бичкову доставили в Центральний РВВС. Які до неї претензії, поки що не повідомляється. Перед цим співробітники ДАІ виписали їй штраф 0,5 базової величини за порушення ПДР.
Як повідомляв Укрінформ, 12 жовтня в Мінську та ряді інших міст Білорусі пройшли марші пенсіонерів проти уряду країни. Силовики застосували проти учасників акцій петарди і сльозогінний газ.
У Білорусі вже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.
Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули. Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.
У ході недільних акцій протесту в різних містах країни, за даними МВС Білорусі, було затримано 713 осіб.