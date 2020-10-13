У понеділок в Білорусі затримали 72 людини – правозахисники

Під час акцій протесту в понеділок, 12 жовтня, в Мінську та інших містах Білорусі силовики затримали 72 людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Серед затриманих були троє неповнолітніх, п'ятеро постраждалих людей забрала швидка.

Зазначається, що на марші пенсіонерів у Мінську співробітники затримали фотокореспондента агентства ТАСС Наталю Федосенко і фотожурналіста "Комсомольської правди в Білорусі" Святослава Зоркого.

У Гродно затримали журналістів БелаПАН Марину Харевич і Сергія Людкевича. Вони висвітлювали акцію пенсіонерів у парку Жилібера. Їх відвезли у Ленінський РВВС.

У Гомелі журналістку TUT.BY і "Народної Волі" Олену Бичкову доставили в Центральний РВВС. Які до неї претензії, поки що не повідомляється. Перед цим співробітники ДАІ виписали їй штраф 0,5 базової величини за порушення ПДР.

Як повідомляв Укрінформ, 12 жовтня в Мінську та ряді інших міст Білорусі пройшли марші пенсіонерів проти уряду країни. Силовики застосували проти учасників акцій петарди і сльозогінний газ.

У Білорусі вже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули. Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

У ході недільних акцій протесту в різних містах країни, за даними МВС Білорусі, було затримано 713 осіб.