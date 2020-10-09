Нобелівську премію миру присудили Світовій продовольчій програмі

Нобелівський комітет вирішив присудити Премію миру 2020 року Світова продовольча програма (World Food Programme).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Нобелівської премії у Твіттері.

Світову продовольчу програму відзначили "за зусилля, спрямовані на боротьбу з голодом, за внесок у покращення умов для миру в районах, що постраждали від конфліктів, і за те, що вона діє як сила, що сприяє запобіганню використанню голоду як зброї війни та конфліктів".

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Зазначається, що WFP є найбільшою у світі гуманітарною організацією, яка займається боротьбою з голодом та сприяє продовольчій безпеці. У 2019 році вона надала допомогу близько 100 мільйонам людей у 88 країнах.

Організація відіграє ключову роль у багатосторонньому співробітництві з перетворення продовольчої безпеку в інструмент миру та зробила вагомий внесок у мобілізацію держав-членів ООН для боротьби з використанням голоду як зброї війни та конфлікту.

Пандемія коронавірусу сприяла значному зростанню кількості жертв від голоду у світі. Перед лицем пандемії організація продемонструвала вражаючу здатність активізувати свої зусилля, наголосили у Норвезькому нобелівському комітеті.

У 2019 році Нобелівську премію миру присудили прем’єр-міністрові Ефіопії Абію Ахмеду за «зусилля в досягненні миру та міжнародної співпраці, а зокрема за рішучу ініціативу у врегулюванні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю».

Як повідомлялося, нині триває Нобелівський тиждень.

5 жовтня оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізіології і медицини, ними стали Гарві Дж. Альтер, Майкл Гоутон та Чарльз М. Райс - за відкриття вірусу гепатиту С.

Нобелівську премію у галузі фізики здобули Роджер Пенроус, Рейгард Гензель та Андра Гез за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики.

Лауреатами Нобелівської премії з хімії в 2020 році стали Емманюель Шарпентьє та Дженніфер А. Дудна за розробку методу редагування генома.

Нобелівську премію з літератури присуджено американській поетесі Луїзі Глюк «за її безпомилково впізнаваний поетичний голос, який з суворою красою робить індивідуальне існування універсальним».

Лауреат нагороди за економічні досягнення стане відомий 12 жовтня.

Цього року призовий фонд Нобелівської премії становитиме 10 млн крон (1 млн дол.). Через пандемію коронавірусу вперше з 1944 року церемонія нагородження Нобелівських лауреатів у Швеції проводитиметься без їхньої особистої присутності.

Фото: Regis College Online